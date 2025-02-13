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Ramazan ne zaman başlıyor? 2025'te oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025'te oruç ne zaman başlıyor?
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2025'te Ramazan ayı, oruç ibadeti ve manevi huzuruyla sabırsızlıkla bekleniyor. Ramazan 2025'in başlangıç tarihi ise oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Peki, Ramazan ayı 2025'te ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte, merak edilen detaylar…

Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayı, oruç ibadetiyle birlikte sabırsızlıkla bekleniyor. Ramazan 2025'in başlangıç tarihi ise oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte, detaylar…

RAMAZAN 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Ramazan ayı 2025 yılı itibarıyla 9 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı, 8 Nisan 2025 Salı günü sona erecek ve ardından 9 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025'te oruç ne zaman başlıyor?Ramazan ayı 2025

Müslümanlar bu kutsal ayda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma, dua ve ibadetle maneviyatlarını güçlendirirken, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine de dikkat çekiyor.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025'te oruç ne zaman başlıyor?Ramazan ayı ne zaman 2025

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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