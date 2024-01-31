Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Peki, Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Hoca kaç yaşında, nereli?

RAMAZAN HOCA ÖLDÜ MÜ?

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ramazan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

RAMAZAN HOCA KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte "Deli" şimdilerde ise "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Böçkün'ün konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Dini konularda sohbet eden ve kendisine sorulan soruları Kur'an-ı Kerim'den ayetler vererek cevaplıyor.

Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Böçkün, kendini İslamiyet'e adamış. Küçük yaşlardan beri İslam'ı araştırıp dini kitaplar okuyan Böçkün, bir süre sonra çevresinden "Deli" damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Böçkün, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başladı. "Deli" lakabı bir süre sonra yerini "Ramazan Hoca'ya bırakırken, Böçkün'ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırmıştı. Son 5 yıldır Ulu Cami'de yerli ve yabancı turistlere İslam'ı anlatan Böçkün, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçiriyordu.