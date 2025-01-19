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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2025 tarihi nedir?

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2025 tarihi nedir?
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Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Müslüman alemi tarafından dört gözle beklenen Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağına dair detaylar açıklandı.

2025 yılı Ramazan Bayramı, milyonlarca Müslüman için özel bir öneme sahip. Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu ise bu süreçte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı, manevi atmosferiyle olduğu kadar tatil planları için de büyük bir heyecan yaratıyor. Bu yılki Ramazan Bayramı tarihi hem iş hem de eğitim takvimlerini doğrudan etkiliyor. Bayram, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, her yıl İslam âlemi tarafından coşkuyla kutlanan dini bir bayramdır. 2025 yılında, bayramın ilk günü 30 Mart Pazar'a denk geliyor. Bu durum, tatilin hafta sonu ile birleşerek daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2025 tarihi nedir?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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