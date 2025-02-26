Ramazan Bayramı ne zaman 2025? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bayram tarihleri, resmi tatil süresi ve özel planlar için önem taşıyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı mart ayının sonunda başlayacak.
Ramazan Bayramı, Müslümanların bir ay boyunca tuttukları orucun ardından, sevdikleriyle bir araya gelerek kutladıkları önemli dini bayramlardan biridir. Dini bayramlar her yıl hicri takvime göre hesaplandığından, tarihler miladi takvimde değişiklik gösteriyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2025? 2025 Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?
2025 yılında bayramın ilk günü 31 Mart Pazartesi'ye denk geliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı şu tarihlerde kutlanacak:
Ramazan Bayramı Arifesi: 30 Mart 2025 (Pazar)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)
Ramazan Bayramı 2. Gün: 1 Nisan 2025 (Salı)
Ramazan Bayramı 3. Gün: 2 Nisan 2025 (Çarşamba)
2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2025 Ramazan Bayramı 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Ancak, tatilin 9 güne uzayıp uzamayacağı henüz netleşmedi.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe