Ramazan Bayramı'na neden şeker bayramı denir? Şeker Bayramı ne demek, nereden geliyor?

11 ayın sultanı Ramazan ayının son günü yaşanırken, Müslümanlar Ramazan Bayramına hazırlanıyor. 3 gün sürecek olan bayramı sevinci yaşanırken, bir kesimin de bu bayrama Şeker Bayramı dediği biliniyor. Peki Ramazan Bayramına neden Şeker Bayramı deniliyor? İşte yanıtı...

RAMAZAN BAYRAMINA NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİYOR?

Şeker Bayramı kavramı Osmanlı dönemindeki adının Türkçeleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde bu bayrama "Iyd-ı Fıtır" denirdi. Kelimenin kökeni ise "Iyd", "Bayram", "Fıtır", "Oruç açma" anlamına gelir. "Fıtır" aynı zamanda "Fıtır sadakası", "Şükür sadakası" veya "Fitre" olarak da bilinir. Şükür kelimesi "Şık-kef-rı" şeklinde yazılır. Bu kelime hem şükür hem de şeker anlamına gelir. İşte tam da bu nedenden dolayı Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı olarak bilinir. Osmanlı kaynaklarında her iki şekilde de yer aldığı için farklı hitap edilmeye başlanmıştır. Okuma hatasıyla beraber aslında Şükür Bayramı olarak hitap edilecek olan Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı'na dönüşmüştür.