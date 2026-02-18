Haberler

Ramazan başlıyor, ekranlarda sohbet programları öne çıkıyor

Ramazan ayının ilk gününde televizyon ekranlarında özel programlar izleyiciyle buluşacak. tv100'de başlayacak "Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti" programında Prof. Dr. İrfan Gündüz, Ramazan'ın manevi iklimini değerlendirecek.

İftar ve sahur sofralarıyla bereketin arttığı Ramazan ayı başlıyor. 11 ayın sultanının ilk gününde televizyon kanalları özel yayınlarla izleyici karşısına çıkacak.

Tv100 ekranlarında yayınlanacak "Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti" programında Hande Aydemir, iftar sofralarına konuk olacak. Programda İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Ramazan ayının anlam ve önemine dair değerlendirmelerde bulunacak.

Oruçla nefis terbiyesinden fitre, zekât ve sadakanın önemine; Ramazan gecelerinin hikmetinden ibadetin ruhuna kadar pek çok başlık ele alınacak. Gazeteci Sinan Burhan'ın da yer aldığı yayında, orucun insanın ruhu ve bedeni üzerindeki etkileri konuşulacak.

"Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti", Ramazan'ın ilk gününde saat 23.30'da tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Hakan Kanburoğlu
