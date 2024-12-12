Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor

Son dönemlerde Sözcü TV'de Ebru Baki ve Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek gibi üst düzey isimlerin istifası medya gündemine bomba gibi düştü. Kanalda yaşanan bu huzursuzluğun perde arkasında ise Fatih Portakal'ın aldığı astronomik maaşın olduğu öne sürüldü.

AYLIK MAAŞI 14 MİLYON LİRA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğunu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

"OLAYLARIN KAYNAĞI FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI"

Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklamasında "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.