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Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor

Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor
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Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın aldığı ücretin kanalda büyük krize neden olduğu iddiaları konuşulurken Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Altaylı, Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira olduğunu ifade etti.

Son dönemlerde Sözcü TV'de Ebru Baki ve Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek gibi üst düzey isimlerin istifası medya gündemine bomba gibi düştü. Kanalda yaşanan bu huzursuzluğun perde arkasında ise Fatih Portakal'ın aldığı astronomik maaşın olduğu öne sürüldü.

AYLIK MAAŞI 14 MİLYON LİRA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğunu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

"OLAYLARIN KAYNAĞI FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI"

Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklamasında "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Medya
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıYusuf Kanat:

yalana bak bu kadar da olmaz

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Haber YorumlarıAlp Dogan Caglar:

zerre sevmem arkadaşı ama hak eden hak ettiği i alır. Futbolcuların aldıkları maaşlar kimseye batmaz

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Haber YorumlarıHALİS ER:

itler birbirine girmiş. yiyin birbirinizi chp de olduğu gibi istanbul ankara savaşı devam ediyor chp de

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Adam kanalın reyting kaynağı 14 değil 30 bile verebilirler normaldir.

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Haber YorumlarıEnis EFE:

Oha... Yok devenin nalı... abartı bir hsöylenti bence.. Sanmıyorum 200 Bin üstü vereceklerini, yalanın daniskası

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Fatih Portakal en fazla 120 bin TL maaş alıyordur.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bu kadar maaş alınca tabiki iktidara yüklenir.Yoksa ekmeği kesilir. Ya gördünüzmü paralı troller deyince bozulanlar vardı. Paralı satılmış troller.

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Haber YorumlarıAdem Erden:

oha asgari ücret bile fazla

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

sayin portakal,işçi emekli maaşlari ve zavallı asgari ücreti anlata anlata zengin oldu.

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Haber YorumlarıFerit Er:

her yil mercedes degistiriyor. dogru diyor.. mengellere godin sorun

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