Rafael Cemo Çetin kimdir? Rafael Cemo Çetin kaç yaşında ve nereli? olduğu araştırmalar, onun hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından sıkça yapılıyor. Rafael Cemo Çetin kimdir? Detaylar haberimizdedir…

RAFAEL CEMO ÇETİN KİMDİR?

Rafael Cemo Çetin, yönetmen Sinan Çetin'in Rebekka Haas'ın oğlu olarak Almanya'nın Berlin şehrinde 11 Ağustos 1992'de doğdu. İddialara göre, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile ilişki yaşayan Çetin'in çocukluğu Almanya'da geçti ve iki kardeşi var: Orfeo Çetin ve Tess Sahara Çetin. Eğitimini ABD'de tamamlayan Rafael Cemo Çetin, New York'ta liseyi bitirdikten sonra yönetmenlik eğitimi aldığı SVA School of Visual Art'a devam etti. Sinema eğitimini 4 yıl boyunca New York'ta sürdürdü ve aynı zamanda oyunculuk dersleri aldı.

Oyunculuk kariyerine 2002 yılında başlayan Çetin, ilk olarak babası Sinan Çetin'in yönettiği 'Romantik' adlı filmde müzisyen Teoman'ın gençliğini canlandırdı. Daha sonra, 2012'de yine babası Sinan Çetin'in yönettiği 'Çanakkale Çocukları' filminde rol aldı. 2019'da ise 'New York in New York' filminde yapımcılığını üstlendi ve aynı zamanda Dylan karakterini canlandırdı.