Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz'ı kim öldürdü?

12 Nisan 2018'de hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Rabia Naz intihar mı etti, öldürüldü mü soruları gündeme taşınırken Rabia Naz cinayeti olayı nedir? Rabia Naz'ı kim öldürdü? soruları ile ilgili paylaşılan bilgileri haberimizde derledik.

Rabia Naz olayı nedir? 12 Nisan 2018'de hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Rabia Naz intihar mı etti, öldürüldü mü soruları gündeme taşınırken Rabia Naz cinayeti olayı nedir? Rabia Naz'ı kim öldürdü? soruları ile ilgili paylaşılan bilgileri haberimizde derledik. Peki, Rabia Naz kim, Rabia Naz cinayeti nedir? Detaylar...

RABİA NAZ OLAYI NEDİR?

Rabia Naz Vatan'ın ölümü, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi olayıdır. Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümü sosyal medyada ve Türkiye kamuoyunda uzun süre tartışılmıştır. Ölümün nasıl gerçekleştiği, İçişleri Bakanlığı müfettişleri, savcılık, emniyet, adli tıp ve TBMM tarafından ayrı ayrı araştırılmış olmasına rağmen ölüm sebebi Türkiye kamuoyunda halen tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Annesinin ismi Atika, babasının ismi Şaban'dır. Eynesil İmam Hatip Okulu altıncı sınıf öğrencisi Rabia Naz Vatan, öldüğünde 11 yaşındaydı. 12 Nisan 2018 günü saat 16.30'da okuldan çıktıktan sonra saat 17.15 sıralarında, Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli sokakta oturduğu evin giriş katındaki babasına ait dükkânın önünde yerde sırt üstü yatar halde yaralı olarak bulunmuştur. Kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Ölüm sonrası idari ve adli birimler tarafından soruşturma başlatılmış ve ilk tahminlere göre ölümün kaza veya intihar olabileceği üzerinde durulmuştur.