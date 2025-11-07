Haberler

Q Yatırım Bankası kimin, Q Yatırım Bankası sahibi kim?

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmada, Q Yatırım Bankası'nın "tefecilik" faaliyetlerine aracılık ettiği ve bu yolla elde edilen gelirlerin "kara para aklama" yöntemleriyle meşru bir görünüme kavuşturulduğu tespit edildi. Bu iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte, "Q Yatırım Bankası'nın arkasında kim var?" ve "Q Yatırım Bankası'nın sahibi kimdir?" soruları öne çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilen tefecilik ve kara para aklama iddialarını soruşturuyor. Yaşanan bu gelişmeler, bankanın gerçek sahiplerinin ve hissedar yapısının kimlerden oluştuğunu merak konusu haline getirdi.

Q YATIRIM BANKASI KİMİN?

Q Yatırım Holding hakkımızda açıklaması:

Q Yatırım Holding, Ali Ercan ortaklığında kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerinin toplu bir bünye içerisinde kalmasını ve ekonomik konjonktür karşısında ortak hareket etmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde seramik üretimi ve ticareti yapan halka arz Qua Granite Hayal Yapı, Q Yatırım Bankası ve faktöring faaliyetleri yürüten Q Finans Faktoring yer almaktadır. Holding portföyü benzer sektörlerden şirketler yanı sıra farklı iş kollarını da kapsayacak ve şirketler arasında kurulacak sinerji ile dünyaya örnek bir grup yaratılacaktır.

Q Yatırım Holding, iştiraklerinin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmayı, yüksek inovasyon kapasitesi yaratarak "yapılmayanı yapmayı" hedeflemektedir.

Osman DEMİR

