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Pubg, Türkiye'de kapanıyor mu? Pubg yasaklanacak mı, ne zaman kapanacak?

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Pubg kapanıyor? Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a getirilen erişim engelinin ardından, oyun dünyasında endişeler arttı. Özellikle, popüler oyun PUBG hakkında 'kapanıyor mu?' ve 'Türkiye'de yasaklanacak mı?' soruları gündeme geldi. Peki, Pubg, Türkiye'den kapanıyor mu? PUBG yasaklanacak mı, ne zaman kapanacak?

Pubg yasaklanacak mı, ne zaman kapanacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Pubg, Türkiye'den kapanıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

PUBG KAPANACAK MI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, 1 Ağustos'ta Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox oyun platformunun erişiminin engellenmesi için başvuruda bulundu. Savcılık, başvuruda siteye ait beş bağlantı uzantısının "çocukların istismarına neden olabilecek içerikler" barındırdığını belirtti. Başvuruyu inceleyen Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, aynı gün siteye erişimin engellenmesine karar verdi.

Pubg, Türkiye'den kapanıyor mu? Pubg yasaklanacak mı, ne zaman kapanacak?

PUBG TÜRKİYE'DEN KAPANIYOR MU?

Çevrim içi oyuncu platformu Pubg ile ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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