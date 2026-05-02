Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı: Eleştirel iç ses tamamen yok edilemez

Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı, Haberler.com’da Klinik Psikolog Metin Aydın’ın konuğu olduğu programda bireyin kendine yönelik eleştirel yaklaşımını, iç sesin oluşumunu ve bu düşüncelerle başa çıkma yollarını değerlendirdi.

Haberler.com'da yayınlanan programda konuşan Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı, bireyin kendini eleştirme eğilimini psikolojik açıdan ele aldı. İnsanların kendilerine karşı neden daha acımasız olduklarını açıklayan Avcı, eleştirel iç sesin kökenine ve bu sesle sağlıklı bir ilişki kurmanın yollarına dikkat çekti. Programda ayrıca duygularla yüzleşmenin önemi ve bireysel değişim sürecinin zorlukları da detaylı şekilde ele alındı.

"İNSAN KENDİNİ ELEŞTİREREK DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYOR"

Avcı, bireylerin kendilerini eleştirerek gelişeceklerine inandığını belirterek, bu yaklaşımın yaygın bir düşünce biçimi olduğunu ifade etti. İnsanların hata yapmamak için kendilerine karşı daha sert davrandığını söyledi.

"ELEŞTİREL İÇ SES ÇOCUKLUKTA ÖĞRENİLİYOR"

Eleştirel iç sesin doğuştan gelmediğini vurgulayan Avcı, bu sesin çocukluk döneminde öğrenildiğini belirtti. Bireyin çevresinden aldığı mesajların zamanla içselleştiğini ifade etti.

"ELEŞTİREL İÇ SESİ TAMAMEN SUSTURMAK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Zihindeki eleştirel sesi tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söyleyen Avcı, bunun yerine bu sesle sağlıklı bir ilişki kurulması gerektiğine dikkat çekti.

"ÖNEMLİ OLAN İÇ SESLE KURULAN İLİŞKİ"

Avcı, eleştirel düşünceyi yok etmeye çalışmak yerine onunla kurulan ilişkinin değiştirilmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

"DUYGULARLA YÜZLEŞMEK DAHA SAĞLIKLI"

Programda duyguların bastırılmasının olumsuz sonuçlarına da değinen Avcı, duygulardan kaçmak yerine onlarla var olmanın psikolojik açıdan daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

HAYATIN DOĞASI GEREĞİ DALGALI

Hayatın hiçbir zaman tamamen durağan olmayacağını belirten Avcı, bu duruma rağmen hareket etmeye devam etmenin önemine vurgu yaptı.

"ŞEFKATLİ İÇ SES GELİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Şefkatli bir iç ses geliştirmenin ilk adımının, bireyin kendisiyle nasıl konuştuğunu fark etmesi olduğunu ifade eden Avcı, bu farkındalığın değişim için önemli olduğunu söyledi.

"DEĞİŞİM ZOR AMA MÜMKÜN"

Avcı, bireyin kendini değiştirmesinin kolay olmadığını ancak sabır ve çabayla mümkün olduğunu belirterek, bu sürecin zaman aldığını vurguladı.

Musa Kara
Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: 4 gündür su yok, bidonlarla kuyruğa girdiler

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: Günlerdir mağduruz

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı

Vicdanları yaralayan karar

Haberler.com
500

Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Mbappe ve Ester Exposito, İtalya'da tatile çıktı

Daha fazla saklanamadılar!

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Acun Ilıcalı hayalini gerçekleştirmeye çok yakın

Aldığı haberle havalara uçtu! En büyük hayali gerçekleşiyor
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Milli yıldızımızın kız arkadaşı için başlatılan kampanyayı unutmadılar