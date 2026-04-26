Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı: Eleştirel iç ses doğuştan gelmez, çocuklukta öğrenilir

Haberler.com’da yayınlanan programda Metin Aydın’ın konuğu olan psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı, bireyin kendini eleştirme eğilimini tüm yönleriyle ele aldı. Programda, insanların neden kendilerine karşı daha acımasız olduğu, iç sesin nasıl oluştuğu ve bu düşüncelerle nasıl başa çıkılabileceği detaylı şekilde değerlendirildi. Avcı, eleştirel iç sesin tamamen yok edilemeyeceğini ancak onunla kurulan ilişkinin değiştirilebileceğini ifade etti.

"ELEŞTİREL İÇ SESİN TEMELİNDE “DAHA İYİ OLMA” İNANCI VAR"

Nihan Yaşaroğlu Avcı, insanların kendilerini eleştirme eğiliminin rastlantısal olmadığını belirterek bunun belirli bir amaca hizmet ettiğini söyledi. Avcı, bireylerin kendilerini sert şekilde eleştirerek daha iyi olacaklarına ve hata yapmayacaklarına inandıklarını ifade etti. Bu durumun aynı zamanda kişiyi olası olumsuzluklara karşı hazırlayan bir savunma mekanizması olarak da işlediğini dile getirdi.

"İÇ SESİN KAYNAĞI ÇOCUKLUK VE AİLE ORTAMI"

Programda iç sesin oluşum sürecine de değinildi. Avcı, bireyin kendisiyle kurduğu iç diyalogun büyük ölçüde çocukluk döneminde şekillendiğini belirtti. Özellikle eleştirel bir ortamda büyüyen bireylerin, zamanla bu sesi içselleştirerek kendi iç sesleri haline getirdiğini ifade etti. Bu nedenle yetişkinlikte duyulan eleştirel sesin çoğu zaman geçmişte öğrenilen bir dil olduğunu vurguladı.

“BU İÇ SESİ SUSTURMAK GERÇEKÇİ DEĞİL”

Avcı, eleştirel iç sesi tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söyledi. Düşünceleri bastırmaya çalışmanın, onları daha da güçlendirdiğini belirten uzman isim, “Bunu düşünmeyeceğim” demenin zihinde aynı düşünceyi daha fazla canlı tuttuğunu ifade etti. Bu nedenle çözümün düşünceleri yok etmek değil, onlarla kurulan ilişkiyi değiştirmek olduğunu dile getirdi.

"ELEŞTİRİ KISA VADEDE KORUR AMA UZUN VADEDE GERİ ÇEKER"

Programda eleştirel iç sesin kısa vadeli etkileri de ele alındı. Avcı, kişinin kendini eleştirerek aslında hata yapmaktan ve olumsuz duygular yaşamaktan kaçınmaya çalıştığını söyledi. Bu durumun bireyi harekete geçmekten alıkoyduğunu belirten Avcı, uzun vadede kişinin gelişimini engellediğini ifade etti.

"DUYGULARDAN KAÇMAK YERİNE ONLARLA YAŞAMAYI ÖĞRENMEK GEREKİYOR"

Uzman isim, duygularla baş etmenin yolunun onları bastırmak değil, kabul etmek olduğunu vurguladı. Avcı, kişinin kendini yetersiz ya da kaygılı hissederken de hayatına devam edebileceğini belirterek, bu süreci “dalgalı denizde yüzmeye çalışmak” benzetmesiyle anlattı. Duyguların tamamen ortadan kalkmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"ŞEFKATLİ İÇ SES GELİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Programın son bölümünde ise daha sağlıklı bir iç sesin nasıl oluşturulabileceği konuşuldu. Avcı, bunun ilk adımının kişinin kendisiyle nasıl konuştuğunu fark etmesi olduğunu belirtti. Eleştirel sesin kaynağını anlamanın önemli olduğunu ifade eden uzman isim, kişinin kendine tıpkı sevdiği birine konuşur gibi daha şefkatli yaklaşmasının bu süreci değiştirebileceğini söyledi.