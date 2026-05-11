Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor

Haberler.com’da yayınlanan "İyilik İyileştirir" programında Klinik Psikolog Metin Aydın’ın konuğu olan Psikoterapist, Psikiyatrist ve yazar Dr. Mustafa Ulusoy, ölüm korkusu, yas süreci, aşk, ayrılık ve insanın varoluşsal arayışları üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnsanın dünyada hiçbir zaman tamlık duygusunu eksiksiz yaşayamayacağını söyleyen Ulusoy, ölümün yalnızca biyolojik bir son olmadığını ifade ederken, aşk ilişkileri ve ayrılıkların insan psikolojisindeki etkilerine dair de önemli değerlendirmelerde bulundu.

“BU DÜNYA İNSANA YETMİYOR”

Programın başında insanın neden sürekli bir eksiklik hissi yaşadığı üzerine konuşan Mustafa Ulusoy, dünyanın insan ruhuna tam anlamıyla yetmediğini söyledi. Ulusoy, “Bir insanın tamlık duygusunu ve bütünlük duygusunu tam tamına yaşayabileceği kanaatinde değilim. Çünkü bu dünya insana yetmiyor” ifadelerini kullandı. İnsanların sonsuz arzularla yaratıldığını belirten Ulusoy, insanın esas kapasitesinin yaratıcıyla kurduğu ilişkide ortaya çıktığını söyledi.

“HER İNSAN HALA BİR EKSİKLİK DUYUYOR”

İnsanların hayatları boyunca tamamlanma hissini aradığını ifade eden Ulusoy, yaratıcıyla güçlü bir bağ kuran insanların bile dünyada tam anlamıyla eksiksiz hissedemediğini belirtti. Ulusoy, bu eksiklik duygusunun ahirette giderileceğine inandığını söyleyerek cenneti “perdelerin kalktığı yer” olarak tanımladı.

“HAYAT FANİ, AYAĞINIZI DENK ALIN”

Ölümün insan hayatındaki etkisi üzerine de konuşan Mustafa Ulusoy, insanların günlük hayatın koşuşturması içinde asıl hakikati unuttuğunu söyledi. “Hayat fani, ayağınızı denk alın” diyen Ulusoy, insanların nefsin peşinden değil, hakikatin peşinden gitmesi gerektiğini ifade etti.

“HÜZÜN ÇOK ASİL BİR DUYGUDUR”

Programda hüzün duygusuna da ayrı bir parantez açan Ulusoy, hüznün insanı olgunlaştıran ve hakikate yaklaştıran bir duygu olduğunu söyledi. Özellikle akşam saatlerinde hissedilen hüznün aslında geçen zamana duyulan farkındalık olduğunu ifade eden Ulusoy, “Hüzün çok asil bir duygudur” dedi.

“ÖLÜMÜ HAYATIN DIŞINA İTTİĞİMİZDE YAŞAMI KIYMETSİZLEŞTİRİYORUZ”

Modern dünyanın ölümü hayatın dışına ittiğini söyleyen Ulusoy, bunun insanları sadece haz odaklı bir yaşama sürüklediğini belirtti. Ölümün insana hayatın değerini hatırlattığını ifade eden Ulusoy, ölüm düşüncesinin insanı hakikati aramaya yönlendirdiğini söyledi.

“AŞIKKEN EVLENMEK EN TEHLİKELİ EVLENME BİÇİMİDİR”

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de aşk ve ilişkiler üzerine yapılan değerlendirmeler oldu. Mustafa Ulusoy, aşkın insanı güçlü bir şekilde etkileyen bir duygu olduğunu ancak sağlıklı kararlar almayı zorlaştırdığını söyledi. “Aşıkken evlenmek en tehlikeli evlenme biçimidir” diyen Ulusoy, insanların aşkın yoğunluğu geçtikten sonra birbirlerini daha gerçekçi değerlendirebildiğini ifade etti.

“KİMSE KİMSENİN KÖLESİ DEĞİLDİR”

İlişkilerde bağımlılık duygusuna da değinen Ulusoy, “Ben onsuz yapamam” düşüncesinin sağlıklı olmadığını söyledi. İnsanların hayatlarını başka bir insana bağımlı hale getirmemesi gerektiğini ifade eden Ulusoy, “Kimse kimsenin kölesi değildir” sözleriyle dikkat çekti.