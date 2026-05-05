Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarılar: Sorunun kaynağını doğru tespit etmeliyiz

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Programda Alzheimer ve demans hastalarında görülen davranış değişikliklerinden çocuklarda artan şiddet eğilimine kadar birçok önemli konu ele alınırken, toplumun yaklaşımı ve doğru teşhis süreci üzerine çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

DEMANS VE ALZHEİMER HASTALARINDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINA DİKKAT

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yaşlı bireylerde görülen bazı davranışların hastalık kaynaklı olabileceğini belirterek, “ Demans ve Alzheimer hastalığı varsa cinsel dürtü bozukluğu oluşuyor” dedi. Bu tür durumlarda toplumun yanlış yargılarla hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Şen, “Linç etmek yerine sorunun ana kaynağını doğru tespit etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca, “Sorunları örtmek yerine sorunların üzerine gidip gerekli tedaviyi sağlamak gerekir” diyerek doğru yaklaşımın önemine dikkat çekti. Evde kontrol sağlanamayan hastalar için ise hastane tedavisinin zorunlu olabileceğini belirtti.

ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE AİLE ETKİSİ ÖN PLANDA

Programda çocuklarda artan şiddet eğilimine de değinen Prof. Dr. Şen, bu durumun en büyük sorumluluğunun ailelere ait olduğunu ifade etti. “Okullardaki şiddet olaylarında en az suçlu çocuklar, en büyük sorumluluk anne ve babalardadır” diyen Şen, ebeveyn davranışlarının çocuklar üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Hamilelik sürecinin de önemli olduğuna dikkat çeken Şen, “Hamilelikte annedeki stres ve kaygı çocuğun beyin gelişimini ve davranışlarını doğrudan etkiler” dedi. Ayrıca çocukların maruz kaldığı içeriklerin etkisine değinerek, şiddet içeriklerinin çocuklar tarafından öğrenilip taklit edilebildiğini vurguladı.

BEYİN TÜMÖRLERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, beyin tümörleri konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Kötü huylu tümörlerde erken müdahalenin hayati olduğunu belirten Şen, ameliyat yapılmaması durumunda hastaların kısa sürede hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Tedavi sürecinin yaşam süresine etkisine değinen Şen, ameliyat ve doğru tedavi yöntemleriyle hastaların yaşam süresinin uzatılabileceğini belirtti. Programda ele alınan tüm başlıklar, doğru teşhis ve bilinçli yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu.