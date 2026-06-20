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Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Genç yaşta ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğudur

Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Genç yaşta ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğudur
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Son dönemde genç yaşta yaşanan ani ölümler ve kalp krizlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alper, ritim bozukluklarının gençlerde ani ölümün en önemli nedeni olduğunu söyledi. Kalp krizlerinin her zaman tipik belirtilerle ortaya çıkmadığını belirten uzman isim, mide ağrısının da kalp kriziyle karışabileceğine dikkat çekti.

Genç oyuncu Ece İrtem'in kalp krizi geçirdiği iddialarının ardından kalp sağlığı yeniden gündeme gelirken, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, genç yaşta görülen ani ölümlerden kalp krizi belirtilerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"GENÇ YAŞTA ANİ ÖLÜMLERİN EN ÖNEMLİ NEDENİ RİTİM BOZUKLUĞUDUR"

Ani ölümlerde kalp hastalıklarının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, özellikle genç yaşlarda görülen vakalarda ritim bozukluklarının öne çıktığını söyledi. Alper, "Genç yaşta ani ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğudur" ifadelerini kullanarak, kalpteki elektriksel düzensizliklerin hiçbir belirti vermeden ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

"MİDE AĞRISI KALP KRİZİYLE KARIŞABİLİR"

Kalp krizinin her zaman göğüs ağrısıyla ortaya çıkmadığını vurgulayan Alper, kadınlarda belirtilerin daha farklı seyredebildiğine dikkat çekti. "Mide ağrısı, kadınlarda ve erkeklerde kalp kriziyle karışabilir" diyen Alper, özellikle menopoz öncesi dönemde kadınların kalp şikayetlerinin erkeklerdeki kadar tipik olmadığını ifade etti. Bu nedenle mide ağrısı, halsizlik ve benzeri şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

"HİÇBİR ŞİKAYET OLMADAN ANİ ÖLÜM OLABİLİR"

Kalp sağlığını korumada yaşam tarzının belirleyici olduğunu belirten Prof. Dr. Alper, alkol kullanımına ilişkin de önemli uyarılarda bulundu. "Alkolün düşük dozları bile ritim bozukluğunu tetikleyebilir, uzun vadede kalbe zarar verir" diyen Alper, antidepresan veya farklı ilaç kullanan kişilerin alkol tüketimini mutlaka doktorlarıyla değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Uzman isim ayrıca, "Hiçbir şikayet olmadan ani ölüm olabilir" diyerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti ve uyku, egzersiz ile sağlıklı beslenmenin kalp sağlığının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Melis Yaşar
Melis Yaşar
Haberler.com
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