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Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir?

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Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Son dönemlerde İngiliz basınında yer alan iddialar, Kraliyet ailesini karıştırdı. Prens William ve Kate Middleton'ın boşanma sürecine girebileceği konuşuluyor. İddialar arasında Prens William'ın eşi Kate'i aldattığı da yer alıyor. Ancak bu iddialar şu an için resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

Prens William ve Catherine Middleton, 29 Nisan 2011 tarihinde evlenmişti. Düğünleri Westminster Abbey'de, Londra'da gerçekleşmiş ve Dünya çapında takip edilen bir düğün olmuştu. Evliliklerinden kısa süre sonra Prens William'ın Kate'i aldattığı iddiaları ortaya atılmıştı. Peki, Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Detaylar haberimizde...

PRENS WILLIAM VE KATE BOŞANIYOR MU?

Prens William'ın senelerdir Rose Hanbury ile olan yasak aşk hikayesi gündeme geliyor. İngiliz basınının yakından takip ettiği Kraliyet çifti konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor. Kate yakın zamanda bir operasyon geçirmiş ve kameralardan uzak kalmayı tercih etmişti. Bu ihtimal acaba çift boşanacak mı? Sorularını da beraberinde getirdi. Çiftin uzun zamandır beraber görünmemesi, Kate'in Kraliyet hesabından paylaştığı sahte fotoğraf paylaşması da bu ihtimali güçlendirdi. Senelerdir Rose Hanbury ve prens William'ın birlikte olduğu konuşuluyor.

Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı?

Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı?

ROSE HANBURY KİMDİR?

Rose Hanbury, 15 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. Babası Timothy Hanbury bir web sitesi tasarımcısıyken, annesi Emma Hanbury moda tasarımcısıdır. Hanbury'nin genç kız kardeşi Marina, Durham 7. Kontu Edward Lambton'ın üçüncü eşidir. Rosa Hanbury, Prens William ile ilişkilerinin olması iddiasıyla gündeme gelmiştir. Cambridge Düşesi Kate Middleton ile aralarında yaşanan bu ilişki krizi de medyanın ilgisini çekmiştir fakat bu iddialar resmi olarak doğrulanmamış ve aileler tarafından yalanlanmıştır.

Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir?Rose Hanbury

Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir?

Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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