Prens Andrew artık prens değil mi? Prens Andrew'in ünvanı elinden mi alındı?

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde son günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Prens Andrew'ün statüsüyle ilgili alınan karar, hem kamuoyunu hem de Kraliyet takipçilerini merakta bıraktı. Peki, Prens Andrew artık eski konumunda mı? Bu kararın arkasında hangi detaylar yatıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PRENS ANDREW ARTIK PRENS DEĞİL Mİ?

Prens Andrew artık resmi olarak "Prens" unvanını kullanamayacak. İngiltere Kralı 3. Charles'ın talimatıyla, Andrew'un Kraliyet ünvanları ve onursal payeleri geri alındı. Bundan böyle Prens Andrew, resmi kayıtlarda ve kamuoyunda "Andrew Mountbatten Windsor" olarak anılacak. Bu karar, Andrew'un Kraliyet görevlerinden çekilmesi ve önceki yıllarda ünvanlarından feragat etmesinin ardından resmi olarak netleşmiş oldu.

PRENS ANDREW'İN ÜNVANI MI ALINDI?

Prens Andrew'ün tüm resmi Kraliyet ünvanları ve ayrıcalıkları geri alındı. Buckingham Sarayı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu süreç resmen başlatıldı ve Andrew artık Kraliyet ailesine ait resmi unvanları ve nişanlara sahip değil. "York Dükü" gibi önceki unvanları da artık kullanılmayacak ve Kraliyet protokollerinde yer almayacak.

PRENS ANDREW'İN ÜNVANI NEDEN ALINDI?

Prens Andrew'ün ünvanının alınmasının temel nedeni, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre tarafından yöneltilen cinsel taciz iddiaları oldu. Andrew, bu iddialar üzerine resmi Kraliyet görevlerinden çekilmiş ve ünvanlarından feragat ettiğini açıklamıştı.

Ancak Kral Charles, Andrew'un hâlen kamuoyu ve Kraliyet itibarı açısından sorun teşkil eden durumu nedeniyle resmi olarak ünvanlarını geri almayı uygun gördü. Açıklamada ayrıca, Kral ve Kraliçe'nin mağdurlara destek verdiği ve onlara duyulan derin sempatiyi sürdürdüğü vurgulandı.

Bu adım, Andrew'un Kraliyet ailesindeki statüsünü tamamen sona erdirerek, hem kamuoyu baskısı hem de iddiaların yarattığı tartışmaların etkisini resmileştirmiş oldu.