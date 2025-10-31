Haberler

Prens Andrew artık prens değil mi? Prens Andrew'in ünvanı elinden mi alındı?

Prens Andrew artık prens değil mi? Prens Andrew'in ünvanı elinden mi alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde son dönemde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kral Charles'ın aldığı karar sonrası Prens Andrew'ün geleceği ve statüsü merak konusu haline geldi. Peki, Prens Andrew artık prens değil mi? Prens Andrew'in ünvanı elinden mi alındı?

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde son günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Prens Andrew'ün statüsüyle ilgili alınan karar, hem kamuoyunu hem de Kraliyet takipçilerini merakta bıraktı. Peki, Prens Andrew artık eski konumunda mı? Bu kararın arkasında hangi detaylar yatıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PRENS ANDREW ARTIK PRENS DEĞİL Mİ?

Prens Andrew artık resmi olarak "Prens" unvanını kullanamayacak. İngiltere Kralı 3. Charles'ın talimatıyla, Andrew'un Kraliyet ünvanları ve onursal payeleri geri alındı. Bundan böyle Prens Andrew, resmi kayıtlarda ve kamuoyunda "Andrew Mountbatten Windsor" olarak anılacak. Bu karar, Andrew'un Kraliyet görevlerinden çekilmesi ve önceki yıllarda ünvanlarından feragat etmesinin ardından resmi olarak netleşmiş oldu.

Prens Andrew artık prens değil mi? Prens Andrew'in ünvanı elinden mi alındı?

PRENS ANDREW'İN ÜNVANI MI ALINDI?

Prens Andrew'ün tüm resmi Kraliyet ünvanları ve ayrıcalıkları geri alındı. Buckingham Sarayı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu süreç resmen başlatıldı ve Andrew artık Kraliyet ailesine ait resmi unvanları ve nişanlara sahip değil. "York Dükü" gibi önceki unvanları da artık kullanılmayacak ve Kraliyet protokollerinde yer almayacak.

Prens Andrew artık prens değil mi? Prens Andrew'in ünvanı elinden mi alındı?

PRENS ANDREW'İN ÜNVANI NEDEN ALINDI?

Prens Andrew'ün ünvanının alınmasının temel nedeni, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre tarafından yöneltilen cinsel taciz iddiaları oldu. Andrew, bu iddialar üzerine resmi Kraliyet görevlerinden çekilmiş ve ünvanlarından feragat ettiğini açıklamıştı.

Ancak Kral Charles, Andrew'un hâlen kamuoyu ve Kraliyet itibarı açısından sorun teşkil eden durumu nedeniyle resmi olarak ünvanlarını geri almayı uygun gördü. Açıklamada ayrıca, Kral ve Kraliçe'nin mağdurlara destek verdiği ve onlara duyulan derin sempatiyi sürdürdüğü vurgulandı.

Bu adım, Andrew'un Kraliyet ailesindeki statüsünü tamamen sona erdirerek, hem kamuoyu baskısı hem de iddiaların yarattığı tartışmaların etkisini resmileştirmiş oldu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu

Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu

Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Pazar günü yapılacak olan İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı
Kartalkaya davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e çifte ceza

Kartalkaya davasında belediye başkan yardımcısına çifte ceza
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.