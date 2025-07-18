Prens 4. sezon olacak mı? Prens dizisi devam edecek mi?

Prens 4. sezon olacak mı? Prens dizisi devam edecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizi severlerin merakla beklediği 'Prens' dizisinin 4. sezonunun olup olmayacağı konusu gündeme geliyor. BluTV'nin sevilen dizisi Prens, mizahi dili ve sıra dışı karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Peki, Prens 4. sezon olacak mı?

Dizinin 3. sezonunun sona ermesinin ardından sosyal medyada sıkça sorulan sorulardan biri de "Prens 4. sezon olacak mı?" oldu. Özellikle dizinin sadık izleyicileri, yeni sezonun gelip gelmeyeceğini büyük bir merakla araştırıyor. Birçok kişi, Prens 4. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak? sorusunun cevabını merak ediyor.

PRENS 4. SEZON OLACAK MI?

Dizinin 3. sezonu 8. bölümle birlikte 27 Haziran 2025'te sona erdi ve 9. bölüm yayınlanmayarak sezon tamamlandı. Bu durum, dizinin sezon finali yaptığı şeklinde yorumlandı.

Prens 4. sezon olacak mı? Prens dizisi devam edecek mi?

PRENS DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yapım ekibi ve oyuncular tarafından yapılan açıklamalarda, 4. sezon için henüz net bir karar alınmadığı ancak hikâyenin devam ettirilmek istendiği belirtiliyor. Dizinin sevilen oyuncularından Çağlar Ertuğrul, bir röportajında "Giray ve Kerem yazmak istiyor, biz de oynamaya devam etmek isteriz" şeklinde konuşarak, yeni sezon için yeşil ışık yaktı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş

Ayşenur'u katleden cani, eski eşinin ölümünde de bir numaralı şüpheli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yarı zamanlı çalışma müjdesi! İşte aranan şart
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.