Prens 4. sezon olacak mı? Prens dizisi devam edecek mi?

Dizinin 3. sezonunun sona ermesinin ardından sosyal medyada sıkça sorulan sorulardan biri de "Prens 4. sezon olacak mı?" oldu. Özellikle dizinin sadık izleyicileri, yeni sezonun gelip gelmeyeceğini büyük bir merakla araştırıyor. Birçok kişi, Prens 4. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak? sorusunun cevabını merak ediyor.

PRENS 4. SEZON OLACAK MI?

Dizinin 3. sezonu 8. bölümle birlikte 27 Haziran 2025'te sona erdi ve 9. bölüm yayınlanmayarak sezon tamamlandı. Bu durum, dizinin sezon finali yaptığı şeklinde yorumlandı.

PRENS DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yapım ekibi ve oyuncular tarafından yapılan açıklamalarda, 4. sezon için henüz net bir karar alınmadığı ancak hikâyenin devam ettirilmek istendiği belirtiliyor. Dizinin sevilen oyuncularından Çağlar Ertuğrul, bir röportajında "Giray ve Kerem yazmak istiyor, biz de oynamaya devam etmek isteriz" şeklinde konuşarak, yeni sezon için yeşil ışık yaktı.