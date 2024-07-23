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Prens 3. sezon ne zaman? Prens nerede yayınlanıyor? Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

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BluTV'nin popüler komedi dizisi Prens'in 3. sezonunun ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Prens, BluTV'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir komedi dizisidir. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Merak ediliyor ve dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyordu. MGX Film'in yapımcılığını üstlendiği, Bülent İşbilen'in yönettiği ve Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'ın senaryosunu yazdığı "Prens", rekor kıran ikinci sezonuyla final yaptı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman? Prens nerede yayınlanıyor? Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Blutv'nin sevilen dizisinin 3. sezonu için resmi bir duyuru yapılmadı ancak 2025 yılında Şubat ayında ekranlarda olması bekleniyor. Prens 3. sezonun 2025 yılında Şubat ayında izleyicisi ile buluşması öngörülüyor.

Prens 3. sezon ne zaman? Prens nerede yayınlanıyor? Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

PRENS DİZİSİ HAKKINDA

Prens, MGX Film imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu'nun yaptığı komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizi, BluTV'de yayınlanmaktadır.

Prens 3. sezon ne zaman? Prens nerede yayınlanıyor? Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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