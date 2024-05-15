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Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak?

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BluTV'nin popüler komedi dizisi Prens'in 3. sezonunun ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Prens, BluTV'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir komedi dizisidir. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak?

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Merak ediliyor ve dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyordu. MGX Film'in yapımcılığını üstlendiği, Bülent İşbilen'in yönettiği ve Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'ın senaryosunu yazdığı "Prens", rekor kıran ikinci sezonuyla final yaptı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak?

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Blutv'nin sevilen dizisinin 3. sezonu için resmi bir duyuru yapılmadı ancak 2025 yılında Şubat ayında ekranlarda olması bekleniyor. Bu, hayranların dizinin devamını merakla beklemelerine neden oluyor. Prens 3. sezonun 2025 yılında Şubat ayında izleyicisi ile buluşması öngörülüyor.

PRENS HAKKINDA

Prens, MGX Film imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu'nun yaptığı komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizi, BluTV'de yayınlanmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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