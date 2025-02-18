BluTV'nin sevilen dizisi Prens, üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor! Dizinin hayranları, Prens 3. sezon ne zaman? sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok, Prens 3. sezonunun Nisan 2025'te BluTV'de yayınlanacağını açıkladı. Yeni sezonda sürpriz gelişmeler ve güçlü bir oyuncu kadrosu izleyicileri bekliyor. Peki, Prens dizisi yeni sezon tarihi nedir? Prens 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

Prens dizisinin üçüncü sezon çekimleri, 28 Aralık 2024 tarihinde başladı. Giray Altınok, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, çekimlerin Şubat ayı sonunda tamamlanacağını ve yeni sezonun Nisan 2025'in başı veya ortasında izleyiciyle buluşacağını belirtti.

PRENS 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezonda, dizinin kadrosuna Binnur Kaya, Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer ve Burak Dakak gibi başarılı isimler katıldı. Ayrıca, hikâyeye Osmanlı Devleti'nin de dahil olacağı duyuruldu, bu da hayranlar arasında büyük bir merak uyandırdı.