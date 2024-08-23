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Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Postacı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Postacı konusu, özeti ve Postacı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Postacı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Postacı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Postacı filmini izleyecek olanların merak ettiği Postacı konusu nedir, Postacı oyuncuları kimler ve Postacı özeti gibi konuları inceliyoruz.

POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde posta dağıtıcısı olarak görev yapmakta olan Adem, yaşlı annesi ile birlikte eski bir evde yaşamaktadır. Sevtap adlı bir kız ile birbirlerini sevmektedirler ve evlenmek istemektedirler. Fakat Sevtap'ın ağabeyi Latif bu evliliğe karşı çıkmaktadır.[1] Çünkü kendisinin ekonomik olarak durumu iyidir ve Adem'in kızkardeşi ile çıkar amaçlı evlenmek istediğini düşünmektedir. Uzun yıllardır yurtdışında çalışmakta olan Latif, belirli bir düzeyde Alman kültürüne alışmış olsa da eski geleneklere bağlı birisidir. Evlenmek için Sevtap ağabeyine haber vererek izin ister.Ancak telgrafla gelen yanıt olumsuzdur. Adem'in aklına bir kurnazlık gelir ve Sevtap'a babasına telgrafı farklı okumasını söyler. Bunun üzerine o da babasına ağabeyinin izin verdiğini bildirir. Böylece düğün hazırlıklarına başlarlar. Fakat beklenmedik bir anda ağabey Latif Türkiye'ye izne gelir ve söylenen yalan ortaya çıkar. Bundan sonra bütün işler karışır.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kemal Sunal - Adem

• Fatma Girik - Sevtap

• Erdal Özyağcılar - Latif

• İhsan Yüce - Rasim

• Hüseyin Kutman - Mahkûm

• Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi

• Gülümser Gülhan - Petra

• Yaşar Güner - Müezzin Lütfü

• Nejat Gürçen - Rasim'in babası

• Ulvi Alacakaptan - Şükrü

• Ünal Gürel - Selami'nin karısı

• Levent Dönmez - Adem'in babası

• Necdet Yakın - Selami

• Cevdet Arıkan - Polis

• Ali Karagöz - Ahmet

• Tuncer Sevi

• Ahmet Açan

• Jale Efecik - Berna

• Baykal Kent - Balım

• Ekrem Dümer - Nuri Amca'nın Müdürü

• Can Kolukısa - Ferit

• Orkide Erdem

• Sabahat Işık

• Nezih Tunar

• Nubar Terziyan - Nuri Amca

984 Yılı yapımı olan Postacı filmi İStanbul Beşiktaş Vişnezade'de çekilmişti

Osman Demir
Osman Demir
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