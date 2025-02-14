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Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

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Portekiz'e gitme hayali kuran kadın, vize başvurusunun sonucunun olumsuz olduğunu öğrenince tepkisini sosyal medyadan paylaştığı video ile dile getirdi. Gözyaşlarına boğulan kadının Osmanlı dönemine atıfta bulunarak "Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Portekiz için vize başvurusunda bulunan genç bir kadının başvurusu olumsuz sonuçlandı. Haberi öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"KANUNİ ÇEREZ NİYETİNE FETHEDİYORDU"

Osmanlı dönemine atıfta bulunan kadının "İzmir'den daha küçük ülke. Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım" şeklinde sözleri gündem oldu.

Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sosyal Medya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMustafa Engin:

kürt gençleri iltica peşinde olduğu için maalesef hepimiz bunun cezasını çekiyoruz

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Haber Yorumlarınurullah acar:

kimse kusura bakmasin ama kusura bakan’da gitsin kafasini duvara vursun bizim pasaport suriyenin pasaport’la es deger hic bi degeri yok bulgara bas vurdum adam bana red veriyor red verme sebebi gidip geri donmicekmisim bide verdigimiz para’da geri vermiyolar avrupanim gozunde biz hiciz

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Gitmeyiniz. boş verin. Gereksiz ülkeler oldular artık.

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Haber YorumlarıMr Camel:

pasaport değeri olmadığı için red ediliyor erdoğan ve akp parti devleti sayesınde bu durumdayız

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Portekiz kanuninin 1 numarali sorunsaliydi. Piri reis portekiz yuzunden kellesinden oldu, bir cok yeniceri portekiz yuzunden afrikada yamyamlara yem oldu. Tarihi gercekler bunlar. Bosa uzulmusun teyze

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Tek derdin bu olsun daha büyük sorunları olanlar var

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Haber YorumlarıMurat Kara:

onlar bize gelsin

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