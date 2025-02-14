Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Portekiz için vize başvurusunda bulunan genç bir kadının başvurusu olumsuz sonuçlandı. Haberi öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"KANUNİ ÇEREZ NİYETİNE FETHEDİYORDU"

Osmanlı dönemine atıfta bulunan kadının "İzmir'den daha küçük ülke. Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım" şeklinde sözleri gündem oldu.