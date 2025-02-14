Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu
Portekiz'e gitme hayali kuran kadın, vize başvurusunun sonucunun olumsuz olduğunu öğrenince tepkisini sosyal medyadan paylaştığı video ile dile getirdi. Gözyaşlarına boğulan kadının Osmanlı dönemine atıfta bulunarak "Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Portekiz için vize başvurusunda bulunan genç bir kadının başvurusu olumsuz sonuçlandı. Haberi öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.
"KANUNİ ÇEREZ NİYETİNE FETHEDİYORDU"
Osmanlı dönemine atıfta bulunan kadının "İzmir'den daha küçük ülke. Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım" şeklinde sözleri gündem oldu.