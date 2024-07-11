POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 | POMEM 31. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1500'ü kadın polis olmak üzere toplamda 7500 polis alımı yapacak. Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM mülakat sınav tarihlerini ve yerlerini 26 Haziran'da duyurdu. Adaylar, mülakatlara katılarak sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. POMEM mülakat sonuçlarının yayımlanacağı tarih ve süreç hakkındaki detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

POMEM 31. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31.Dönem POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlarla ilgili duyuru yapıldığında, detayları haberimizde paylaşacağız.

POMEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı'na katılacak adaylar, mülakat sınavı tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle ais.pa.edu.tr adresinden öğrenebilirler. Sınav günü ve merkezinde mülakata tabi tutulacaklardır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir; internet duyurusu yeterlidir. Sınav merkezine cep telefonu, kayıt cihazı, kesici aletler ve yanıcı maddeler getirilmemelidir; emanet alınmayacaktır.