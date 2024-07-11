Üye Girişi
Haberler

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 | POMEM 31. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis Akademisi POMEM tarafından 7 bin 500 polis alımı yapılacak. POMEM 31. dönem sözlü mülakatları sonrasında, polis adayları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, POMEM 31.dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1500'ü kadın polis olmak üzere toplamda 7500 polis alımı yapacak. Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM mülakat sınav tarihlerini ve yerlerini 26 Haziran'da duyurdu. Adaylar, mülakatlara katılarak sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. POMEM mülakat sonuçlarının yayımlanacağı tarih ve süreç hakkındaki detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

POMEM 31. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31.Dönem POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlarla ilgili duyuru yapıldığında, detayları haberimizde paylaşacağız.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 | POMEM 31. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı'na katılacak adaylar, mülakat sınavı tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle ais.pa.edu.tr adresinden öğrenebilirler. Sınav günü ve merkezinde mülakata tabi tutulacaklardır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir; internet duyurusu yeterlidir. Sınav merkezine cep telefonu, kayıt cihazı, kesici aletler ve yanıcı maddeler getirilmemelidir; emanet alınmayacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Polis Akademisi Gündem Eğitim Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Bakmadan Geçme

12 Temmuz Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi mi? Servet Yardımcı neden adaylıktan çekildi? POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 | POMEM 31. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? D- SMART ŞİFRESİZ İZLE | D- smart şifreli mi? LASK Linz- Galatasaray maçı kesintisiz, şifresiz izleme linki var mı? Bay geçmek ne demek? Futbolda bay geçmek nedir, bay sistemi ne? LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? LASK Linz-Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Srebrenitsa Katliamı 29.yılında anılıyor | Srebrenitsa Katliamı nedir ? Srebrenitsa Katliamı ne zaman, nerede gerçekleşti? Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu?
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title