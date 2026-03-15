Polisten kaçarken belediye işçisine çarpan alkollü sürücü başkanın oğlu çıktı

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gece saatlerinde iddiaya göre; Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama yaparken bir sürücünün aracıyla kaçmaya çalıştığını gördü. Resmi polis araçları, otomobili takibe aldı.

BELEDİYE İŞÇİSİNE ÇARPTI

Bu sırada sürücü, kullandığı otomobille İrfan Caddesi'nde virajı alamayıp karşıdan gelen motosiklete çarptı. Otomobiliyle kaçan sürücüyü takip eden polis ekipleri, duruma müdahale etti. Kazada belediye işçisi Yusuf Öztürk'ün (55) yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, buradan Erzurum'a sevk edildi.

EHLİYETİNE 5 YILDA 3 KEZ EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinden kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücünün kimlik kontrolünde ise adının Şiyar Güneş (28) olduğu belirlendi. 2.9 promil alkollü olduğu belirlenen Güneş'in 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Güneş'e 640 TL para cezası kesildi.

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLUYMUŞ

Şiyar Güneş'in, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Şiyar Güneş hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş

Öte yandan, otomobilin motosiklete çarpması ve sonrasında yaşananlar da İrfan Caddesi'ndeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.