Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Ankara'daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın ardından paylaşılan başka bir görüntüde, çalışanlardan birinin muayeneye itiraz eden vatandaşı "Hadi yallah" diyerek fırçaladığı görüldü.
- TÜVTÜRK çalışanı, emniyet kemeri gerekçesiyle muayeneden bırakılan bir vatandaşa 'Hadi yallah' diyerek karşılık verdi.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşın aracında 4 emniyet kemeri olduğu halde bilerek muayeneden bırakıldığı iddia edildi.
- Polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümü sonrası ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün uygulamaları ve personel tutumuna yönelik eleştirileri artırdı.
Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in yaşamını yitirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın etkileri sürerken, bu kez araç muayenesine giden bir vatandaşın karşılaştığı tavır tartışmaların odağına yerleşti.
VATANDAŞA "HADİ YALLAH" TEPKİSİ KAMERADA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracında herhangi bir teknik sorun bulunmadığını belirten bir vatandaşın, emniyet kemeri gerekçesiyle muayeneden bırakıldığı görülüyor. Karara tepki gösteren vatandaşa ise TÜVTÜRK çalışanlarından birinin "Hadi yallah" diyerek karşılık verdiği anlar kayda yansıyor.
"BİLEREK MUAYENEDEN BIRAKTILAR" İDDİASI
"4 emniyet kemeri olduğu halde bilerek muayeneden bıraktılar" başlığıyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı. Paylaşımın altına, "Bizler neden bunlara mecbur bırakılıyoruz", "Paranla rezil olmak diye buna denir", "Bu tekelleşme ne zaman son bulacak?" ve "Birileri bu saçma düzene artık dur desin" şeklinde yorumlar yapıldı.
TEPKİLER BÜYÜYOR
Polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın ardından ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün uygulamaları ve personel tutumuna yönelik eleştirileri daha da artırdı.