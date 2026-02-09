Haberler

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Güncelleme:
Ankara'daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın ardından paylaşılan başka bir görüntüde, çalışanlardan birinin muayeneye itiraz eden vatandaşı "Hadi yallah" diyerek fırçaladığı görüldü.

  • TÜVTÜRK çalışanı, emniyet kemeri gerekçesiyle muayeneden bırakılan bir vatandaşa 'Hadi yallah' diyerek karşılık verdi.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşın aracında 4 emniyet kemeri olduğu halde bilerek muayeneden bırakıldığı iddia edildi.
  • Polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümü sonrası ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün uygulamaları ve personel tutumuna yönelik eleştirileri artırdı.

Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in yaşamını yitirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın etkileri sürerken, bu kez araç muayenesine giden bir vatandaşın karşılaştığı tavır tartışmaların odağına yerleşti.

VATANDAŞA "HADİ YALLAH" TEPKİSİ KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracında herhangi bir teknik sorun bulunmadığını belirten bir vatandaşın, emniyet kemeri gerekçesiyle muayeneden bırakıldığı görülüyor. Karara tepki gösteren vatandaşa ise TÜVTÜRK çalışanlarından birinin "Hadi yallah" diyerek karşılık verdiği anlar kayda yansıyor.

"BİLEREK MUAYENEDEN BIRAKTILAR" İDDİASI

"4 emniyet kemeri olduğu halde bilerek muayeneden bıraktılar" başlığıyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı. Paylaşımın altına, "Bizler neden bunlara mecbur bırakılıyoruz", "Paranla rezil olmak diye buna denir", "Bu tekelleşme ne zaman son bulacak?" ve "Birileri bu saçma düzene artık dur desin" şeklinde yorumlar yapıldı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın ardından ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün uygulamaları ve personel tutumuna yönelik eleştirileri daha da artırdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Eşkiya tekelli Türkiye hayırlı olsun

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyavuz yavuz:

Suç bunlara yetki verenlerde

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

YA ARKADAŞ ÜLKEYE ŞÖYLE KAFANIZI KALDIRIN Bİ BAKIN , NE DOĞRUKİ

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA:

araçları muayene görüntüsü adı altında vatandaşın akıl sağlığını bozuyorlar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel Çimen:

orası tamamen kapatılmalı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hepten kudurdular ..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

