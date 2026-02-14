Haberler

Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Güncelleme:
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir koruma polisinin cami çıkışında elinde ayakkabı ve kerata ile kaymakamı beklediği görüntüler tepki topladı. Kaymakam Mert Canga, ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde herhangi bir talimat vermediğini belirterek, koruma polisinin gereksiz bir sorumluluk üstlendiğini ve ortaya çıkan görüntüye zamanında müdahale etmediği için kendisinin de hatalı olduğunu açıkladı.

  • Karabük'ün Yenice ilçesinde bir koruma polisi, elinde ayakkabı ve ayakkabı çekeceğiyle Kaymakam Mert Can Canga'yı bekledi.
  • Kaymakam Mert Can Canga, koruma polisine ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiçbir talimat vermediğini belirtti.
  • Kaymakam Canga, koruma polisinin gereksiz bir vazife üstlendiğini ve bunun kendisini ve kurumu zor durumda bıraktığını ifade etti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Yeşil Cami çıkışında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir koruma polisinin, elinde ayakkabı ve ayakkabı çekeceğiyle Yenice Kaymakamı Mert Can Canga'yı beklediği görüldü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, koruma polisini uyararak bunun görevi olmadığını söylediğini, polisin ise "Emir kuluyum" yanıtını verdiğini aktardı.

"TÜRK POLİSİ AYAKKABI TAŞIYICISI DEĞİLDİR"

Çiçek, paylaşımında "Mutlak eşitliğin olduğu Allah'ın evinde, Türk polisi, 30 yaşında maaşlı bir bürokratın ayakkabı taşıyıcısı değildir" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

KAYMAKAM CANGA: TALİMATIM OLMADI

Tepkilerin ardından Kaymakam Mert Can Canga, Avukat Mustafa Kemal Çiçek ile telefonda görüştü. Çiçek'in aktardığına göre Canga, koruma polisine ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiçbir talimat vermediğini ve böyle bir talimatın söz konusu olamayacağını belirtti.

Canga, koruma polisinin gereksiz bir vazife üstlendiğini, bunun hem kendisini hem de kurumu zor durumda bıraktığını ifade etti. Ayrıca ortaya çıkan görüntüye zamanında müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu dile getirdi.

Çiçek, yaptığı ikinci paylaşımda Kaymakam Canga'nın açıklamalarını samimi bulduğunu ve kendisine itibar ettiğini söyledi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber Yorumları25cz66n7rm:

Bence talimat verilmezse polis kimsenin ayakkabısı elinde gelmesi için beklemez… Şimdi birde polisi suçlu çıkarırlar…

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

