Oyuncu Polen Emre kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Rol aldığı diziler sayesinde gündeme gelen Polen Emre kaç yaşında, nereli ve kimdir sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Polen Emre kimdir? Polen Emre kaç yaşında?

Polen Emre eğitiminiİstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile tanınan Polen Emre kaç yaşında, kimdir merak ediliyor. Polen Emre kimdir? Polen Emre kaç yaşında, nereli? Polen Emre biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

POLEN EMRE KİMDİR?

Polen Emre, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan Fadik Emre, en son Vasıf Öngören'in yazdığı Asiye Nasıl Kurtulur oyununda Asiye karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı. Emre, ilk oyunculuk deneyimini de ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşadı.