Pluxee, 15 Kategorideki Kampanyaları ile Çalışanların Satın Alma Gücünü Destekliyor

Çalışan deneyimi artık yalnızca iş yerinde geçirilen zamanla sınırlı değil. Günümüzde çalışanlar ücretin yanı sıra günlük yaşamlarını kolaylaştıran, satın alma güçlerini destekleyen ve kişisel ihtiyaçlarına göre şekillenebilen avantajları da çalışma deneyiminin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu dönüşümle birlikte yan haklar da klasik fayda anlayışının ötesine geçerek çalışan bağlılığını destekleyen stratejik bir alana dönüşüyor.

Çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasının lideri Pluxee, sunduğu kampanya ve avantaj ekosistemiyle çalışanların yalnızca iş hayatını değil, günlük yaşamını da destekliyor. Son bir yılda 15 farklı kategoride hayata geçirilen 201 kampanya ve indirim fırsatıyla büyüyen kampanya ekosistemi; alışverişten seyahate, ulaşımdan eğitime, kültür-sanattan günlük yaşam hizmetlerine kadar kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına dokunuyor. Böylece Pluxee kullanıcıları, yıl boyunca ihtiyaçlarını daha avantajlı koşullarda karşılayabiliyor.

“Hayatın her anında çalışanların alım gücünü destekliyoruz”

Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bugün çalışanlar ücretin yanı sıra satın alma güçlerini destekleyen, günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve ihtiyaçlarına göre şekillenebilen çözümleri işverenlerinden daha fazla bekliyor. Pluxee olarak gerçekleştirdiğimiz ‘İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı’ araştırması da çalışanların, hayatlarına doğrudan değer katan faydaları güçlü bir bağlılık unsuru olarak gördüğünü ortaya koydu. Biz de bu içgörüyle kampanya ekosistemimizi yalnızca indirim sunan bir yapı olarak değil, çalışanların hayatına dokunan bir deneyim alanı olarak kurguluyoruz. Alışverişten seyahate, sağlıktan eğitime, kültür-sanattan günlük yaşam hizmetlerine kadar uzanan avantaj dünyamızla çalışanların ihtiyaç duydukları faydalara kolayca erişmesini sağlıyoruz. Böylece işverenler için çalışan bağlılığını ve memnuniyetini destekleyen sürdürülebilir bir değer yaratırken, çalışan deneyimini iş yerinin sınırlarının ötesine taşıyoruz.”

Hayatın farklı alanlarını 360 derece kapsıyor

Yemek Kartı, Kurumsal Hediye Kartı ve Yakıt Kartı gibi hizmetleri kullanan çalışanlar; alışveriş, ulaşım, seyahat, sağlık, eğitim, eğlence, ev ve yaşam hizmetleri gibi birçok farklı kategoride sunulan kampanyalardan yararlanabiliyor.CarrefourSA, Uber Eats Trendyol Go, Pazarama ve çeşitli e-ticaret iş birlikleriyle alışveriş deneyimi desteklenirken; seyahat ve mobilite alanında da kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuluyor. Bu kapsamda Pegasus ile gerçekleştirilen kampanyada Extra Yükle özelliğini ilk kez kullanan Pluxee kullanıcıları BolPuan kazanma fırsatı yakalarken; TikTak, Rent Go, Avis, Europcar, Yolcu360 ve Gri Rent gibi markalarla hayata geçirilen iş birlikleri araç kiralama hizmetlerine avantajlı koşullarla erişim sağlıyor.

Ev yaşamı ve günlük ihtiyaçlar tarafında da farklı fırsatlar sunuluyor. Normod, Kenwood, Mr Usta ve Securitas gibi markalarla mobilyadan küçük ev aletlerine, güvenlik çözümlerinden bakım hizmetlerine kadar uzanan kampanyalar, çalışanların yaşam alanlarına yönelik ihtiyaçlarını destekliyor. Eğitime yatırım yapmak isteyen Pluxee kullanıcıları ise önde gelen pek çok kurumdan yabancı dil ve kişisel gelişim eğitimlerine avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.

Pluxee, kullanıcılarına kültür-sanat ve deneyim odaklı ayrıcalıklar da sunuyor. Biletix etkinliklerinde %50 indirim fırsatına ek olarak Bodo iş birliğiyle sunulan deneyim fırsatları, çalışanların sosyal yaşamlarına katkı sağlıyor.

Üstelik Pluxee avantajları, yalnızca şirketlerin çalışanları adına tanımladığı bakiyelerle sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar, Extra Yükle özelliğiyle Pluxee hesaplarına yükledikleri kişisel bakiyeler üzerinden de kampanya ve ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. Bu kapsamda hesabına 1.000 TL yükleyen kullanıcılar üç aylık Pazarama Plus üyeliği kazanırken, üç kez 1.000 TL yükleme yapan kullanıcılar Magnolia Shop’tan bir soğuk kahve hediyesinden yararlanabiliyor.