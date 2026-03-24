Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile müzakerelere ilişkin yaptığı açıklama öncesinde petrol piyasasında gerçekleşen yaklaşık yarım milyar dolarlık işlem, küresel piyasalarda “içeriden bilgi sızdırma” tartışmalarını alevlendirdi.

PETROL PİYASASINDA BÜYÜK POZİSYONLAR ALINDI

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Trump’ın İran ile “olumlu görüşmeler” yapıldığını duyurmasından yaklaşık 10-15 dakika önce petrol piyasasında yaklaşık 500-580 milyon dolarlık büyük pozisyonlar alındı.

"TESADÜF OLMASI ZOR"

Açıklamanın hemen ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, bu işlemlerin zamanlaması dikkat çekti. Analistler, bu büyüklükte ve bu kadar hassas zamanlamaya sahip işlemlerin “tesadüf olmasının zor” olduğunu belirtiyor. Benzer şekilde, Trump’ın açıklamasından hemen önce hisse senedi piyasalarında da milyarlarca dolarlık pozisyonların alındığı ve kısa sürede büyük kazançlar elde edildiği bildirildi.

FİNANS PİYASALARINDA BÜYÜK ŞÜPHE

Bu durum, sadece petrol değil, genel olarak finans piyasalarında da önceden bilgiye dayalı işlem yapıldığı şüphelerini güçlendirdi.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Şu ana kadar resmi olarak doğrulanmış bir “içeriden bilgi suçu” yok. Ancak siyasetçiler ve piyasa uzmanları soruşturma çağrısı yapıyor. Beyaz Saray cephesi ise herhangi bir manipülasyon iddiasını reddediyor

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Trump’ın dış politika açıklamalarıyla piyasalar arasında ani hareketlerin daha önce de yaşandığı ve bu nedenle “zamanlaması manidar işlemler” tartışmasının yeni olmadığı belirtiliyor.