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Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu?

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Peygamber Efendimizin doğum gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı mübarek gecedir. Peki, Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu?

Peygamber Efendimizin ne zaman doğdu merak ediliyor. Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun anıldığı ve kutlandığı mübarek bir gecedir. Peki, Peygamber Efendimizin doğum günü tam olarak ne zaman? Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Detaylar haberimizde...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü İslam dünyasında büyük bir coşku ve manevi derinlikle kutlanır.

Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında Peygamber Efendimizin doğum günü Mevlid Kandili olarak anılacak ve bu özel gün, 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi idrak edilecektir.

Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu?

PEYGAMBER EFENDİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı mübarek gecedir. Peygamber Efendimiz'in doğumu, Miladi takvime göre, 20 Nisan 571'de; Hicri takvime göre ise 12 Rebiülevvel tarihinde gerçekleşmiştir. Her yıl bu özel gün, Mevlid Kandili olarak kutlanır. Dolayısıyla, Peygamber Efendimizin doğum tarihi Miladi takvime göre 20 Nisan, Hicri takvime göre ise 12 Rebiülevvel'dir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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