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Temel Conta Grevi Raporu: 595 Günlük Direnişin Hukuki ve Fiili Engelleri

Temel Conta Grevi Raporu: 595 Günlük Direnişin Hukuki ve Fiili Engelleri
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Petrol-İş İzmir Şubesi Avukatı İrfan Taşkın'ın hazırladığı kapsamlı rapor, Temel Conta'da 595 gün süren grev ve direniş boyunca yaşanan hukuki ve fiili engelleri ortaya koyuyor. Rapor, işçilerin karşılaştığı zorlukları ve direnişin hukuki boyutunu detaylandırıyor.

Petrol-İş İzmir Şubesi Avukatı İrfan Taşkın tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapor, Temel Conta'da 595 gün süren grev ve direniş boyunca yaşanan hukuki ve fiili engelleri ortaya koydu.

Rapor, grev sürecinde işçilerin karşılaştığı engelleri gözler önüne seriyor ve direnişin hukuki boyutu ile uygulamadaki zorluklara ışık tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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