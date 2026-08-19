Temel Conta Grevi Raporu: 595 Günlük Direnişin Hukuki ve Fiili Engelleri

Petrol-İş İzmir Şubesi Avukatı İrfan Taşkın tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapor, Temel Conta'da 595 gün süren grev ve direniş boyunca yaşanan hukuki ve fiili engelleri ortaya koydu.

Rapor, grev sürecinde işçilerin karşılaştığı engelleri gözler önüne seriyor ve direnişin hukuki boyutu ile uygulamadaki zorluklara ışık tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi