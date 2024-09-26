Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 26 Eylül 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kör Nokta (20.00)

Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL PERŞEMBE

14:40 Gönül Dağı

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22:00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

00:15 Teşkilat

NOW TV YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL PERŞEMBE

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Kötü Kan

02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...