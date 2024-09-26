Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 26 Eylül 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 26 Eylül 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Kör Nokta (20.00)
Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)
Show TV: Siyah Kalp (20.00)
NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL PERŞEMBE
14:40 Gönül Dağı
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22:00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00:15 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL PERŞEMBE
12:30 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Kötü Kan
02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...