Perihan Savaş'ın oğlu kim, Perihan Savaş'ın oğlu Savaş'ın babası kim?

Masterchef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde mutfak adeta yıldızlarla doluyor! Perihan Savaş, Gupse Özay ve Eda Ece, şef önlüğünü giyip jüri karşısına çıkıyor. Eğlenceli diyaloglar ve sürpriz anlarla stüdyo kahkahaya boğuluyor. Peki, Perihan Savaş'ın oğlu kim, Perihan Savaş'ın oğlu kaç yaşında, adı ne, İnstagram hesabı var mı?

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU SAVAŞ ZAFER KİMDİR?

1987 yılında dünyaevine giren Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş, mutlu bir evlilik sürdürdü. Ancak bu birlikteliği ölüm ayırdı. İki kez kalp krizi geçiren Yılmaz Zafer, uzun süre bakıma muhtaç bir şekilde yaşamını sürdürdü. Ne yazık ki, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda etti.

PERİHAN SAVAŞ VE YILMAZ ZAFER'İN TEK OĞLU: SAVAŞ ZAFER

Perihan Savaş, 9 Kasım 1995'te hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den "Savaş" adında bir oğul sahibi oldu. Uzun yıllar boyunca kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer, bugün 28 yaşında bir genç işletmeci olarak dikkat çekiyor.

SAVAŞ ZAFER'İN ANNESİNE ARMAĞANI: "PERİHAN" ADLI MEKAN

İş hayatına genç yaşta atılan Savaş Zafer, annesi Perihan Savaş'a olan sevgisini anlamlı bir şekilde gösterdi. Açtığı mekana annesinin adını vererek onu onurlandırdı. "Perihan" adlı mekan geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. Açılışta, Perihan Savaş'ın rol aldığı "Çukur" dizisinin oyuncuları da ilk konuklar arasında yer aldı.