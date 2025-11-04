İkilinin aşkı, dönemin en büyük sansasyonel ilişkilerinden biri olarak tarihe geçti. Ancak bu ilişkinin yalnızca magazin gündemiyle değil, aile hayatlarıyla da derin bir iz bıraktığı biliniyor. Peki, Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten çocuğu var mı? İşte merak edilen detaylar, geçmişten bugüne uzanan hikâyesiyle birlikte…

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES NASIL TANIŞTI?

Perihan Savaş, 1970'li yılların sonlarında Türk sinemasının en parlak kadın yıldızlarından biri haline gelmişti. Aynı yıllarda İbrahim Tatlıses ise "Ayağında Kundura" ve "Mavi Mavi" gibi türkülerle müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalamıştı. İkilinin yolları 1979 yılında bir film setinde kesişti.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş, birlikte rol aldıkları bir sinema filminde tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine âşık oldular. Bu aşk, hem Yeşilçam kulislerinde hem de magazin sayfalarında sıkça yer buldu. Aralarındaki tutkulu ilişki, kısa sürede evlilikle taçlandı.

EVLİLİKLERİ VE YAŞADIKLARI SÜREÇ

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses, 1980 yılında evlendi. Bu evlilik, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak ilişki, dışarıdan görüldüğü kadar huzurlu değildi. Çiftin birlikteliği sık sık tartışmalar, ayrılıklar ve barışmalarla gündeme geldi.

Buna rağmen, ikilinin aşkı kısa bir dönem de olsa evlilik bağıyla sürdü. Ancak anlaşmazlıklar ve yoğun iş temposu nedeniyle evlilik uzun ömürlü olmadı. 1982 yılında Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses boşandı.

Bu evlilikten bir çocuk dünyaya geldi: Melek Zübeyde Tatlı.

EVET! PERİHAN SAVAŞ'IN İBRAHİM TATLISES'TEN BİR KIZI VAR

Perihan Savaş'ın, İbrahim Tatlıses'ten olan kızının adı Melek Zübeyde Tatlı'dır. 1980 yılında dünyaya gelen Melek Zübeyde, annesi Perihan Savaş'ın yanında büyümüştür.

İbrahim Tatlıses'in yoğun müzik kariyeri ve yaşadığı ilişkiler nedeniyle baba-kız arasında uzun yıllar mesafeli bir ilişki olmuştur. Ancak ilerleyen dönemlerde Tatlıses, çeşitli röportajlarında kızı Melek Zübeyde'den sevgiyle bahsetmiştir.

Melek Zübeyde Tatlı, magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir. Kamuoyuna açık bir mesleği veya sanat kariyeri bulunmamaktadır. Annesi Perihan Savaş'ın verdiği bazı röportajlarda, kızının göz önünde olmaktan hoşlanmadığı ve ailesine odaklı bir hayat sürdüğü belirtilmiştir.

Perihan Savaş, hem İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'ye hem de daha sonra evlendiği Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer'e büyük bir özenle annelik yapmıştır. İkinci eşi Yılmaz Zafer'in 1995 yılında vefatının ardından iki çocuğunu tek başına büyütmüştür.

Oyuncu, yıllar boyunca verdiği röportajlarda "Anneliği her şeyin üstünde tutarım" ifadelerini sık sık kullanmış, çocuklarının hayatındaki en büyük önceliği olduğunu vurgulamıştır.

İBRAHİM TATLISES VE MELEK ZÜBEYDE TATLI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İbrahim Tatlıses, yıllar içerisinde çocuklarıyla ilişkisini yeniden kurmaya başlamıştır. Oğlu İdo Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile olduğu gibi, Melek Zübeyde Tatlı ile de aralarındaki bağı güçlendirdiği bilinmektedir.

Tatlıses, bazı dönemlerde sosyal medya paylaşımlarında tüm çocuklarına olan sevgisini dile getirerek aile bağlarının kendisi için önemini vurgulamıştır.

Evet, Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten bir çocuğu vardır. 1980 yılında dünyaya gelen kızlarının adı Melek Zübeyde Tatlı'dır. Sanat dünyasının iki güçlü ismi olan Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in evliliği kısa sürmüş olsa da, bu evlilikten doğan kızları hayatlarının en kalıcı bağı olmuştur.

Bugün hem Perihan Savaş hem de İbrahim Tatlıses, kendi kariyerlerine ve ailelerine odaklanmış durumdadır. Ancak Melek Zübeyde Tatlı, her iki ismin de geçmişinde ve hayatında özel bir yer tutmaya devam etmektedir.