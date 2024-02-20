Pendik Kent Lokantası nerede, adresi ne?

4 çeşit sağlıklı ve besleyici yemeği yalnızca 40 TL'ye sunan, kadın istihdamı sağlayan ve tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğu Kent Lokantaları'nın 10. merkezi Pendik'te açıldı. Peki, PENDİK KENT LOKANTASI NEREDE, ADRESİ NE?

Pendik Kent Lokantası da tüm kent lokantalarında olduğu gibi bütçe dostu menüleriyle sağlıklı ve lezzetli yemekleri İstanbullularla buluşturuyor. Besleyici ve oldukça sağlıklı menüleriyle Pendiklilerin hizmetine açılan Pendik Kent Lokantası, Batı Mahallesi, Sabri Taşkın Caddesi, No: 19/A adresinde bulunuyor.

İBB KENT LOKANTALARI NEREDE?

Bağcılar, Avcılar, Çapa, Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Hisarüstü, Sultanahmet ve Pendik Kent Lokantası menüleri çorba, ana yemek, yardımcı yemek, ekmek ve sudan oluşuyor. Kent Lokantaları fiyat listesi sabit olmakla birlikte her öğün 40 TL gibi uygun bir fiyatlaİstanbullulara hizmet veriyor.

Uygun fiyatı ve dengeli öğünleriyle pek çok İstanbullunun tercihi olan Kent Lokantaları'nı özellikle okulların, hastanelerin, sanayi bölgelerinin olduğu kalabalık alanlarda açmaya özen gösteriyor, tüm İstanbulluların daha sağlıklı beslenmesi için özen gösteriyoruz.