Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde kaç askerimiz şehit oldu? Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Detaylar haberimizde...

PENÇE KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE KAÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz ise yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirildi.

'1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU'

MSB'den yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu belirtildi. Çatışmada yaralanan bir askerin de derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı aktarıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı."Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."