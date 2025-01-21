Pek Yakında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Pek Yakında filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Pek Yakında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pek Yakında filmini izleyecek olanların merak ettiği Pek Yakında konusu nedir, Pek Yakında oyuncuları kimler ve Pek Yakında özeti gibi konuları inceliyoruz.

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecekir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi içekmektir. Fakat kurduğun ekibin yetenekleri de bir notkada gelir takılır. Şimdi hepsini eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir macera bekler.



PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven