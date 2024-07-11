Pegasus 1 bilet senden 1 bilet benden ne zaman, şartları ne?

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketlerinden Pegasus, düzenlediği kampanyalarla yolcularına avantajlı fırsatlar sunmaya devam ederken, yeni bir kampanyasını daha duyurdu. Peki, Pegasus 1 bilet senden 1 bilet benden ne zaman, şartları ne?

PEGASUS 1 BİLET SENDEN 1 BİLET BENDEN NE ZAMAN?

Kampanyaya göre, 1 Ağustos ile 15 Eylül 2024 tarihlerinde flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulamasından yurt dışı uçuş bileti alan yolcular, bir hediye bilet şifresi kazanacak ve bu şifre, 20 Kasım 2024-27 Mart 2025 tarihlerinde direkt uçuşlarda kullanılabilecek.

Hediye bilet şifresi, 5 Ekim-5 Kasım 2024 tarihlerinde kullanıma açılacak ve yolculara yurt içi ya da yurt dışı uçuşlarda kullanma olanağı verilecek. Fakat söz konusu kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için geçerli olmayacak.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri : Kampanya, kapsamında hediye bilet şifresi 4 Haziran 2024 - 6 Haziran 2024 (Türkiye yerel saatine göre 4 Haziran 2024 saat 09.00'dan itibaren 6 Haziran 2024 saat 23:59'a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacaktır.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihleri: Kampanya kapsamında hediye bilet şifresi, 1 Temmuz – 15 Eylül 2024 (Türkiye yerel saatine göre 1 Temmuz 2024 saat 00:01'den itibaren 15 Eylül 2024 saat 23:59'a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yurt dışı uçuşlara biletleme yapılması halinde gönderilecektir.

Kampanyadan Yararlanabilecek Kişiler : Kampanyaya, yalnızca Pegasus BolBol üyeleri katılım sağlayabilir. Kampanya şartlarına uygun olarak bilet alan Pegasus BolBol üyelerine hediye bilet şifresi iletilecektir. Pegasus BolBol üyesi değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar: Kampanyaya katılım sağlayabilmek için alınacak ilk bilet Kıbrıs ve aşağıda belirtilen hatlar hariç tüm yurt dışı hatlarından satın alınabilir. Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlarda yapılan tek yön, aktarmalı veya gidiş dönüş yurt dışı uçuşlarda uçuş rezervasyon kaydında (PNR) yer alan Pegasus BolBol üyeleri satın alınan uçuşa ait biletin gidiş dönüş ya da tek yön olması fark etmeksizin 1 (bir) adet şifre hakkına sahip olacaktır.