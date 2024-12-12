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Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı?

Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı?
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Pedagojik Formasyon'un kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu araştırılıyor. 2025 yılı itibarıyla pedagojik formasyon yerine uygulanacak modelin detayları merakla bekleniyor. Bu durum, özellikle eğitim fakültesi dışından öğretmenlik düşünen adayları yakından ilgilendiriyor.

Pedagojik Pedagojik formasyonun geleceği hakkında belirsizlikler sürerken, 2025 yılında formasyonun kalkıp kalkmayacağı konusu öğretmen adaylarının en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bu konuda yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Peki, pedagojik formasyon kalktı mı? 2025'te pedagojik formasyon yerine ne gelecek? Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Detaylar haberimizde...

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 1 Eylül 2025 itibarıyla tamamen kaldırılıyor.

Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı?

2025 FORMASYON KALKACAK MI?

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili ilk resmi adımlar 2020 yılında atılmış ve bu eğitim programının eğitim fakültesi mezunu olmayan adaylar için isteğe bağlı bir sertifika programı haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Ancak bu süreçte formasyonun tamamen kaldırılmasına yönelik tartışmalar devam etti. 2025 yılı itibarıyla pedagojik formasyon programının yerini daha kapsamlı bir öğretmenlik eğitim modelinin alması bekleniyor.

MEB ve YÖK yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, formasyon yerine "öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi" adı altında yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Bu modelde, öğretmen adaylarının alan bilgisi ve pedagojik yeterlilikleri bir arada değerlendirilecek. Ayrıca, eğitim fakültesi dışından gelen adaylar için sınav ve staj gibi farklı kriterler de getirilebilir.

Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel amacı, öğretmenlik mesleğine giriş süreçlerini daha sistematik ve kaliteli hale getirmek. Bu kapsamda, eğitim fakültesi mezunları doğrudan öğretmenliğe atanabilirken, diğer fakülte mezunları için alternatif sertifika programları ve mesleki yeterlilik sınavları planlanıyor. Bu durum, özellikle farklı branşlardan öğretmen adayları için değişiklik anlamına geliyor.

2025 pedagojik formasyon sistemine dair şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmasa da, uzmanlar yeni sistemin daha entegre bir yapıya sahip olacağını belirtiyor. Örneğin, öğretmenlik mesleğine başvuran adayların hem teorik hem de pratik eğitimden geçmesi planlanıyor. Eğitim fakültesi dışındaki adayların ise öğretmenlik alan bilgisi ve pedagojik yeterliliklerini kanıtlaması gerekecek.

Pedagojik formasyonun kalkması, özellikle 2025 AGS sınavı ile ilişkilendiriliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, adaylar AGS ve ÖABT sınavlarından aldıkları puanlarla öğretmenlik mesleğine başvurma hakkı kazanacaklar. Yeni sistem, bu sınavların önemini artırırken, pedagojik formasyonun yerini daha etkili bir ölçme ve değerlendirme süreci alabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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