PDR ATAMA PUANLARI-SAYISI 2024! Rehberlik öğretmenliğine kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak?

Rehberlik öğretmenliğine kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak? 20 bin öğretmenin atanacağı duyuruldu. Bu atamalarda rehberlik öğretmenliği de dikkate alınacak. Rehberlik öğretmenliği için kaç kişinin atanacağı ve 2024'teki atama puanı gündeme geliyor. PDR atama puanı 2024! Rehberlik öğretmeni ataması ne zaman?

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REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİNE KAÇ KİŞİ ATANACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, rehberlik öğretmenliği için bin 597 kişi atanacak.

REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI KAÇ OLACAK?

Rehber öğretmenliği için belirlenen taban puan 50 olarak duyuruldu.

Bakan Tekin'in ifadesine göre, "Bu atamalar sadece KPSS skoruna dayalı değil, yüzde 50 KPSS skoru ve yüzde 50 mülakat skoru ile gerçekleştirilecek" dedi.

REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI NE ZAMAN?

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.