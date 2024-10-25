Pazartesi okullar tatil mi? (28-29 EKİM) Üniversiteler tatil mi?

28- 29 Ekim tarihlerinde okulların tatil olup olmayacağı, hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıkça merak ediliyor. Bu tarihler, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günlerdir ve her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil uygulaması bekleniyor. Özellikle 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olarak kabul edildiği için birçok kurumda yarım gün tatil uygulanması söz konusu. Peki, 28- 29 Ekim'de okullar tatil mi?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

28-29 EKİM'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

İlgili Haberler