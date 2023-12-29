Pazartesi okullar tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi günü okul var mı, yok mu? Pazartesi günü resmi tatil mi?
Pazartesi okullar tatil mi 2024? Sorusu, 1 Ocak Pazartesi günü okul var mı şeklinde merak etmekte olan öğrenciler ve veliler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde ders işlenecek mi araştırmaları sürüyor. Peki, Pazartesi okullar tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi günü okul var mı, yok mu? Pazartesi günü resmi tatil mi?
Pazartesi okullar tatil mi 2024? her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 1 Ocak Pazartesi günü okul var mı, yok mu? Sorusunu merak eden öğrenciler ve veliler arama motorları üzerinde araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Pazartesi okullar tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi günü okul var mı, yok mu? Pazartesi günü resmi tatil mi?
PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2024?
2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 1 Ocak'ta öğrencilere tatil müjdesi verildi. Yılbaşı gecesinin ardından öğrenciler, 1 Ocak'ta okulların tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün