Pazartesi okullar tatil mi 2024? her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 1 Ocak Pazartesi günü okul var mı, yok mu? Sorusunu merak eden öğrenciler ve veliler arama motorları üzerinde araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Pazartesi okullar tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi günü okul var mı, yok mu? Pazartesi günü resmi tatil mi?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2024?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 1 Ocak'ta öğrencilere tatil müjdesi verildi. Yılbaşı gecesinin ardından öğrenciler, 1 Ocak'ta okulların tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün