Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı?

Gündeme gelen iddiaların ardından öğrenciler ve veliler tarafından Yarın okullar tatil mi? Sorusu merak edilmekte. iddiaların ardından 13 Mayıs Pazartesi yarın okullar tatil edilip, edilmediği araştırılıyor. Peki, Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı?

PAZARTESİ OKUL VAR MI?

13 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil bulunmamaktadır. Bu nedenle okullar, üniversiteler, kurumlar tatil değildir. Ayrıca 13 Mayıs tarihinde tam gün şekilde işleyiş devam etmektedir. Yani 13 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil değildir.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı