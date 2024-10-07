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Pazartesi hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 7 Ekim 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Ekim 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Karadut (20.00)

Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Show TV: Deha (20.00)

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: dizi yok

NOW TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM PAZARTESİ

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

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