Pazartesi günü hangi diziler var? 10 Kasım Pazartesi TV'de bugün yayınlanacak diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 KASIM
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 - Dolmabahçe'de O Sabah : 10 Kasım 1938
02:20 - Cennetin Çocukları
04:50 - Lingo Türkiye