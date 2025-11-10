Pazartesi günü hangi diziler var? 10 Kasım Pazartesi TV'de bugün yayınlanacak diziler

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 KASIM

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - Dolmabahçe'de O Sabah : 10 Kasım 1938

02:20 - Cennetin Çocukları

04:50 - Lingo Türkiye