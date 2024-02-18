Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 18 Şubat Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu?

18 Şubat Pazar günü kargolar çalışıyor mu ve Pazar günü kargolar açık mı merak ediliyor. PTT kargo Pazar günü açık mı ve kargolar ne zaman çalışıyor sorularına yanıt aranıyor. Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 18 Şubat Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

PAZAR GÜNLERİ KARGO AÇIK MI?

Hafta sonu birçok kargo şirketi cumartesi günü yarım gün olacak şekilde hizmet veriyor ve pazar günleri ise tam gün kapalı oluyor. Bu nedenle pazar günleri kargolar açık değildir.

YURTİÇİ KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.