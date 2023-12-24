Kargolara gelen talep giderek artarken, en çok merak edilen konular kargoların çalışma saatleri ve kargoların hafta sonu çalışıp, çalışmadığı merak konusu oldu. Bu nedenle Pazar günü kargo gelir mi? Sorusu, hafta sonu sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, Pazar günü kargo gelir mi? MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu?

PAZAR GÜNÜ KARGO GELİR Mİ?

Hafta sonu birçok kargo şirketi cumartesi günü yarım gün olacak şekilde hizmet veriyor ve pazar günleri ise tam gün kapalı oluyor. Bu nedenle pazar günleri kargo teslim edilmemekte. Özel kargoların bazıları 7/24 çalışıyor. Bu nedenle Pazar günü kargonun teslim edilip, edilmemesi durumu tamamen kargo firmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo,

Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo,

Pazar günleri hizmet vermemektedir.