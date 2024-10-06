Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler!

Pazar hangi diziler var? Pazar günleri Tv'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Ekim 2024 Pazar günü Kanal D'de, NOW Tv'de, Star Tv'de, Show Tv'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2024? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

6 EKİM PAZAR BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Teşkilat (20.00)

ATV : Dizi yok.

Kanal D :Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Show TV: Deha (20.00)

NOW TV : Kirli Sepeti (20.00)

Star TV: Dizi yok.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Bahar

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Siyah Kalp

15.45 Deha

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Kral Şakir – Korsanlar Diyarı

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.00 Aramızda Kalsın

17.00 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

08.00 Türkiye'nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Program

10.45 Parola Parola

12.30 Gazete Magazin

17.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Yedi Numara

07.00 Yeditepe İstanbul

08.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

16.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.45 3'te 3

ATV YAYIN AKIŞI

06.00 Benim İçin Üzülme

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.20 Kuruluş Osman

16.00 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yalan

16.30 Güzel Aşklar Diyarı

17.15 Bizi Birleştiren Hayat

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Maymunlar Cehennemi